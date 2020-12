Westfalen. Die Zahl von arbeitslosen Menschen mit Behinderung ist im Vergleich zum Vormonat weiter gesunken: Im November fiel diese Zahl um 336 auf 24.501 Menschen mit Behinderung (davon 14.850 Männer und 9.651 Frauen), teilt der Landschaftsverband-Westfalen-Lippe (LWL) aktuell mit.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl aber um 2.235 Personen gestiegen. Zwischen Ende Februar und August war die Anzahl der arbeitslosen Menschen mit Behinderung in Westfalen-Lippe sprunghaft um knapp 2.500 Menschen auf knapp 25.500 Menschen angestiegen. Seit September hat in Westfalen-Lippe die Zahl der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen wieder um insgesamt 624 Personen abgenommen. "Erfreulich ist es, dass die aktuellen Zahlen einen leichten Trend zur Besserung zeigen", sagt der LWL-Sozialdezernent Matthias Münning. Man müsse aber weiterhin mit Sorge in die Zukunft schauen, der Stresstest Lockdown werde wieder Arbeitsplätze mit Behinderung kosten.