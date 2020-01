Lippramsdorf. Kurzfristig erforderliche Kanalbaumaßnahmen führen ab Freitag, 10. Januar zu Vollsperrungen. Betroffen ist erstens in Lippramsdorf die Feldmarkstraße in Höhe des Hauses Nummer 28. Hier wird die Sperrung voraussichtlich etwa fünf Wochen andauern. Etwa drei Wochen lang wird ebenfalls in Lippramsdorf die Sperrung an der Kolkstraße, Sackgasse zwischen den Hausnummern 11 und 19 dauern.