Kreis RE/Bottrop. Corona tritt auf die Bremse: Aufgrund der aktuellen Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus lässt die Vestische ihre NachtExpresse bis auf Weiteres im Depot stehen. Bereits am Freitag, 6. November, werden die entsprechenden Linien nicht verkehren.

Da im November Freizeitveranstaltungen wie Konzerte, Opern und Theateraufführungen verboten sind sowie Kinos, Bars, Kneipen, Diskotheken und Restaurants geschlossen bleiben müssen, haben die späten Mobilitätsangebote der Vestischen zurzeit keinen Sinn. Wie Prokurist und Betriebsdirektor Holger Becker erläutert, sind „unsere NachtExpresse anders als bei anderen Verkehrsunternehmen im Ruhrgebiet als reiner Freizeitverkehr am Wochenende konzipiert“.Nach den Einschränkungen des Angebots in der ersten Lockdown-Phase hatte die Vestische ihre NachtExpresse am 14. August wieder auf die Straßen im Kreis Recklinghausen, in Bottrop und Gelsenkirchen-Buer geschickt. Die insgesamt zwölf Linien decken alle zwölf Städte der Region ab.