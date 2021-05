Haltern. Am kommenden Dienstag, 1. Juni, und am Mittwoch, 2. Juni, ist mit einem vermehrten Aufkommen von Rettungsfahrzeugen am Silbersee II zu rechnen. Außerdem wird ein Hubschrauber am Mittwochvormittag über das Gebiet fliegen. Hierbei handelt es sich lediglich um eine Übung des Instituts der Feuerwehr NRW in Kooperation mit der Polizeifliegerstaffel NRW zur Waldbrandbekämpfung.