Wegen der angekündigten Orkanböen haben die Verantwortlichen des Kreises und der Stadt Haltern am See entschieden, Sonntagmittag mehrere Straßen vorsorglich zu sperren.





Um Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern und Einsatzkräften vorzubeugen, werden am 9. Februar 2020 ab 12 Uhr folgende Straßen gesperrt:

die Granatstraße in Haltern am See zwischen Weseler Straße und Rekener Straße

die Holtwicker Straße in Haltern am See zwischen Granatstraße und An der Landwehr

- die Merfelder Straße in Haltern am See ab der Hülstener Straße

die Redder Straße in Datteln zwischen Kardinal-von-Gahlen-Straße und Recklinghäuser Straße

Dorstener/Bertlicher/Dorfstraße zwischen Marler Straße in Herten-Bertlich und Friedhofstraße in Marl-Polsum.

An diesen Straßen gab es bei den letzten Stürmen mehrere umgestürzte Bäume. Hinzu kommt die grundsätzliche Schwächung der Bäume durch die sehr trockenen und heißen Sommer der letzten Jahre. Die genauen Sperrbereiche sind den beigefügten Karten zu entnehmen. Darüber hinaus wird empfohlen, die Recklinghäuser Straße zwischen der Haardklinik und dem Bossendorfer Damm (Landesstraße) zu meiden.

Während des Sturms sollte der Aufenthalt im Freien vermieden werden, insbesondere in Wäldern, Parkanlagen, auf Friedhöfen oder in der Nähe von Baugerüsten.

Konkrete Tipps, auch für die Vorbereitung auf einen Sturm, gibt es auf der Internetseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe:

https://www.bbk.bund.de/DE/TopThema/TT_2015/Verhalten-bei-Sturm.html