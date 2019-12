Haltern. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die ausrangierten Weihnachtsbäume in der Zeit vom 2. bis 18. Januar an zahlreichen Sammelstellen abgeholt werden. Diese Termine sollten unbedingt eingehalten werden. Wenn Interessierte ihren Baum erst nach dem 18. Januar entsorgen möchten, können sie diesen kostenlos am Wertstoffhof abgegeben. In jeden Fall sollten Lametta und anderer Weihnachtsbaumschmuck vorher entfernt werden.

Hier die konkreten Sammelplätze in Haltern:

Grünfläche Hennewiger Weg, Ecke Birkenstraße/Sundernstraße

Parkplatz am evangelischen Friedhof, Holtwicker Straße

Johannes-Grüter-Straße (verbliebene Restgrünfläche vom alten Spielplatz)

Römerstraße (gegenüber der Kirche)

Grünfläche Reinhard-Freericks-Straße/Melchersstraße

Zum Nesberg (Wendehammer vor dem Spielplatz)

Alte Ringstraße/ Kleine Brede (Dahläckernpark)

Grünfläche Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/Theodor-Körner-Straße

Grünfläche Ecke Gildenstraße/Friedrich-Ludwig-Jahn-Str.

Kinderspielplatz In der Borg

Glascontainer am Netto-Markt, Münsterstraße/Hansestraße

Kinderspielplatz Hetfeld

Glascontainer Johannesstraße/Zu den Mühlen

Grünstreifen gegenüber dem Kinderspielplatz Lohausstraße (rechts neben dem Stromhäuschen)

Grünfläche Pitter-Bey-Straße/Conzeallee

Glascontainer Saarbrückenstraße/Im Strieken

Kinderspielplatz Saarplatz

Glascontainer Silverbergschule

Kinderspielplatz Im Hohen Winkel

Glascontainer Philippistraße gegenüber dem Parkplatz Dreifachturnhalle

Kinderspielplatz Breslauer Straße

Grünfläche am Friedhof, Hullerner Straße/Lippspieker

Turmstraße/ Gaststiege am Gänsemarkt

Grünfläche Holtwicker Straße/Koeppstraße

Parkplatz Lippspieker (gegenüber Einfahrt Stauseekampfbahn)

Münsterstraße Glascontainer Dänisches Bettenlager

Sundernstraße 41, Altenheim

Glascontainer Ecke Weseler Str./Dorstener Str.

Goldammerweg/Ecke Hetfeld

Breitenweg/Ecke An der Mühlenstege

Parkplatz Stettiner Straße

Parkplatz Erlöserkirche

Hier die konkreten Sammelplätze in Hamm-Bossendorf

Parkplatz Bürgerhaus

Freifläche - ehem. Kinderspielplatz - Bossendorfer Weg

Grünfläche an der Trafostation Haardweg

Glascontainer Ecksteins Hof

Hier die konkreten Sammelplätze in Flaesheim

freier Platz Flaesheimer Straße/Kanalstraße

Parkplatz Friedhof Flaesheim, Otto-von-Ravensberg-Str.

Glascontainer Örter Pütt

Grünfläche hinter dem Feuerwehrhaus, Am Paschenberg

Hier die konkreten Sammelplätze in Hullern:

freier Platz vor dem alten Friedhof

Kinderspielplatz Alter Postweg

Glascontainer Zum Imberg

Parkplatz hinter der Turnhalle, Hauptstraße

Glascontainer Am Loh

Hier die konkreten Sammelplätze in Lippramsdorf

Kinderspielplatz Heerstraße

Antoniusweg 38, Heimathaus Lippramsdorf

Spielplatz Am Schmöningsberg

Grünfläche Inselweg

Grünfläche am Feuerwehrturm, St.-Florian-Straße

Kinderspielplatz Im Hundel

Parkplatz am Sportplatz Lembecker Straße/Jahnstraße

Lembecker Straße/Jahnstraße Depotcontainer

Birkenallee/Buschkamp, Grünfläche am Waldweg

Pastors Gräfte, Bolzplatz

Hier die konkreten Sammelplätze in Sythen

Kinderspielplatz Klauskamp

Grünfläche am Wendehammer, Schlingenkamp

Grünfläche Brinkweg/Humbusch

Glascontainer Drügen Pütt

Kinderspielplatz Kämpchenheide

Dorfplatz am großen Baum

Sportplatz Am Wehr

Glascontainer Zum Blickpunkt

Parkplatz Freibad Sythen, Mosskamp

Am Wehr Glascontainer

freie Fläche Stockwieser Damm/Lönsweg/Wallweg

Parkplatz Birkenkamp

Parkplatz Zum Linnert

Kinderspielplatz Im Rosendahl

- In Bergbossendorf am Kinderspielplatz

- In Holtwick an der Bushaltestelle

- In Lünzum an der Ecke Holtwicker Str./Lünzumer Weg neben den Glascontainern

- In Lavesum am Glascontainer Talstraße/Schützenstraßeund am Parkstreifen an der Turnhalle, Hennewiger Weg