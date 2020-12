Haltern. Der Wochenmarkt in Haltern am See darf weiter stattfinden - trotz des Lockdowns. Wegen der bevorstehenden Feiertage werden die Freitagmärkte auf Donnerstag vorverlegt. Und zwar auf den 24. und 31. Dezember, jeweils von 8 bis 12 Uhr. Der Markt am Dienstag, 29. Dezember, findet wie gewohnt von 8 bis 13 Uhr statt. Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist es den Markthändlern allerdings nur erlaubt, Lebensmittel, Alltagsmasken und Blumen anzubieten.