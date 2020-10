Haltern. Ob der liebevoll gepflegte T1, oder aber der topmoderne T6. Einen VW-Bulli zu besitzen gehört für viele Liebhaber zu einem absoluten „muss“ und spiegelt sowohl positive Lebenseinstellung, als auch die Lust auf individuelles Reisen wider. Nicht zuletzt in der aktuellen Zeit wandert der Fokus von der Fernreise hin zur schönen Natur und in die schönen Städte und Regionen Deutschlands und Europas.

Diesen Zeitgeist greift die Stadtagentur Haltern am See mit der neuen Veranstaltung des „Bulli-Pfingstivals“ im Mai 2021 auf. In der Zeit vom 21. Mai bis zum 24. Mai präsentieren sich VW-Busse jeglicher Couleur den Festivalteilnehmern und Besuchern. Das Bulli-Pfingstival findet am Lippspieker, auf dem Freibadgelände des Aquarells, dem Parkplatz an der Seestadthalle und an der Hullerner Straße statt. Die familienorientierten, programmtechnischen Eckpfeiler reichen vom gemeinsamen Stockbrotbacken bis zum hochwertigen Bühnenprogramm am Abend. Natürlich sollte auch ein Besuch der schönen Halterner Innenstadt genauso zum Programm gehören, wie der Besuch der naheliegenden Seenlandschaft. Eine Kooperation mit dem Premiumpartner, den Stadtwerken Haltern am See, ermöglicht zudem die Nutzung der fußläufig erreichbaren See-, Hallen- und Freibäder.Ein weiteres Highlight ist sicherlich auch der Gottesdienst am Pfingstsonntag, bei dem anschließend die Möglichkeit besteht, seinen Bulli segnen zu lassen.

Sollte es zum Zeitpunkt des Festivals weiterhin coronabedingte Einschränkungen geben, kann das Rahmenprogramm entsprechend angepasst werden.

Nachfolgend finden Sie das ausführliche Programm der Veranstaltung (Stand: 27.10.2020):

Freitag, 21.05.2021

ab 9.00 Uhr: Anreise der Gäste, evtl. Aufbau der Zelte im Freibadgelände

19.00 Bühnenprogramm auf der Bühne im Freibad Aquarell

19.00 Lagerfeuer und Stockbrot backen im Freibad Aquarell

23.00 offizielles Ende des Bühnenprogramms und Räumen des Freibades

Samstag, 22.05.2021

ab 8.00 Anreise weiterer Gäste mit Fahrzeugen und Aufbau der Zelte im Bad, sowie ein Frühstückangebot für alle Teilnehmer, die sich versorgen lassen wollen.

ab 11.00 Spielangebot für Kinder. Mit der Lokomotive um den Stausee, Tretbootfahren, Fahrt auf der Möwe. Besichtigung der Innenstadt mit Führung.Bei schlechtem Wetter: möglicher Besuch des Hallenbades, des Römermuseums oder des Ketteler Hofes.

ab 19.00 Bühnenprogramm, Lagerfeuer, Stockbrot backen

23.00 offizielles Ende des Bühnenprogramms und Räumen des Freibades.

Sonntag, 23.05.2021

Ab 8.00 Frühstückangebot für alle Teilnehmer, die sich versorgen lassen wollen.

Ab 11.00 Pfingstmesse mit anschließender Fahrzeugsegnung

Ab 12.00 Fotoshooting, Kinderprogramm

ab 19.00 Bühnenprogramm, Lagerfeuer, Stockbrotbacken

23.00 offizielles Ende des Bühnenprogramms und Räumen des Freibades

Montag, 24.05.2021

Ab 8.00 Frühstückangebot für alle Teilnehmer, die sich versorgen lassen wollen.

Ab 14.00 Konvoi durch Haltern am See mit allen Fahrzeugen (in Etappen) und Abreise der Gäste.

Weitere Informationen gibt es auf www.bulli-pfingstival.de oder auf Facebook