Haltern. "Römer, Radler, Sand und Seen" sind die Themen der 6 abwechslungsreichen Rundtouren innerhalb Halterns mit Längen von 18 - 81 km.

Die Routen bieten neben wunderschönen Ausblicken sowohl Herausforderungen, als auch gemütliche Streckenführungen. Picknickplätze, Aussichtskanzeln, Gaststätten und Sehenswürdigkeiten sind in den Karten eingezeichnet und helfen bei der Planung von Rastpausen.Darüber hinaus bietet unsere schöne Seestadt die Startmöglichkeit zu verschiedenen Themenradrouten, zur 100 Schlösser Route im Münsterland sowie zur Römer-Lippe-Route, zur Radroute Naturpark Hohe Mark und zum Rundkurs Ruhrgebiet.

Kostenloses Kartenmaterial zu den verschiedenen Radrouten erhalten Sie in der Tourist-Information im Alten Rathaus / Markt 1, 45721 Haltern am See.