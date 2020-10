Kreis. Kleiner als geplant wird in diesem Jahr der Aktionstag Tanzen beim Kreissportbund Recklinghausen stattfinden. Corona bremst auch diese Aktion etwas aus. In den Räumen des TSZ Royal Wulfen findet am 31.102020 in der Zeit von 10.00 – 14.00 Uhr unter den derzeit geltenden Corona-Bestimmungen der Aktionstag statt.

An dem Tag werden neue Tänze und Bewegungsformen vorgestellt und gemeinsam ausprobiert. Tanzen als Form vom kognitiven Training, als wichtiger Bestandteil des Gedächtnistrainings. Der Aktionstag wird im Programm „Bewegt ÄLTER werden in NRW“ durchgeführt. Teilnehmen können ÜbungsleiterInnen, die neuen Input für ihre Stunden brauchen und auch Tanzbegeisterte, die einfach etwas Neues ausprobieren möchten. Ort der Veranstaltung: TSZ Royal Wulfen, Rhönweg 7, Dorsten . Weitere Infos und Anmeldung (erforderlich!) unter www.ksb-re.de/shop/angebote oder unter Tel.: 02364-5067400.