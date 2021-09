Haltern. Der Halterner Judo Club konnte am 12. September mit drei Teilnehmern auf der Krei-seinzelmeisterschaft ein Bottrop erfolgreich sein. Dabei mussten die Halterner Judoka Noah Koesling, Florian Knoch und Jakob Risch erstmals in ihrer neuen Altersklasse U15 antreten.

Sie waren damit die Jüngsten unter den Teilnehmern. Alle drei erkämpften sich nach spannenden Kämpfen jeweils den 2. Platz und wurden damit Vize-Kreis-meister. Für die drei geht es am 3. Oktober auf der Bezirksmeisterschaft in die nächste Runde und damit in die Revanche gegen die derzeitigen Kreismeister.