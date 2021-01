Kreis RE/Haltern. Corona macht auch vor dem Sport nicht halt, das ist bekannt. Sport ist nur noch allein oder zu zweit draußen oder im heimischen Wohnzimmer per Zoom möglich. So weit so gut. Aber zum Sport gehören im Normalfall auch die ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen, die den Sport in den Hallen und außerhalb begleiten und anleiten. Dafür benötigen sie entsprechende Trainer- und Übungsleiterlizenzen.

Um diese nicht verfallen zu lassen, da ja der Hallensport nicht möglich ist, bietet der Kreissportbund einige Fortbildungen als Online-Format an. Neue Zeiten lassen neue Ideen entstehen. Natürlich kann eine Ausbildung per Zoom eine Präsenzveranstaltung nicht ersetzen, aber warum nicht einmal neue Wege gehen und es ausprobieren. Viele Inhalte können gut online vermittelt werden. Die ersten Angebote starten bereits in der nächsten Woche. „Wir sind dabei, unser Programm stetig auszubauen“, so Petra Völker. „Die Pandemie wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen“. Alle Angebote sind auf der Seite des Kreissportbundes unter www.ksb-re.de zu finden.

Für Vorstände und Interessierte

Die Corona-Zeit sinnvoll nutzen. Unter diesem Motto bietet der Kreissportbund Recklinghausen zunächst testweise zwei Veranstaltungen online an. Die erste Veranstaltung ist die Fortsetzung der Reihe „Prävention Sexualisierter Gewalt“. Diese Informationsveranstaltungen fanden in den letzten zwei Jahren in fast allen kreisangehörigen Städten statt. Mit Dorthe Stanberger, Fachkraft für Kinder- und Jugendschutz im Jugendamt Herten, hat der KSB eine erfahrene Referentin, welche von ihren persönlichen Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt und dem Umgang mit diesen berichtet. Gleichzeitig ist Frau Starnberger im organisierten Sport aktiv und weiß um die Problematik in den Sportvereinen. Das Thema wird von den Sportvereinen oft nicht angegangen, oft fehlt die Zeit oder das Know How. In der Veranstaltung werden Handlungsmöglichkeiten für Vereine aufgezeigt und wertvolle Tipps für die Vermeidung und auch den Umgang mit der Situation gegeben.

Die Online-Veranstaltung findet am Montag, 08.02.2021 ab 19.00 Uhr online statt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.ksb-re.de/Angebote.

Ein weiteres Seminar findet am Mittwoch, 24.02.2021 ab 17.00 Uhr ebenfalls online statt. Das Thema „Fit für die Zukunft?! Mitgliedergewinnung und -bindung“ ist gerade in der jetzigen Zeit für alle ein Thema, denn zu Jahresende gab es in einigen Vereinen corona-bedingte Abmeldungen. Auch hier bekommen Vereine, interessanten Input, wie sie, gerade in diesen Zeiten, die Vereinsentwicklung vorantreiben können. Welche auch neuen Möglichkeiten gibt es für Vereine, welche Unterstützungsmöglichkeiten können in Anspruch genommen werden. Auch zu diesem Seminar am 24.02.2021 ist eine Anmeldung erforderlich.