Münsterland. Sechs Bezirksmeistertitel werden am 26. Januar bei den 26. Hallen-Tennis-Bezirksmeisterschaften im Tennisbezirk Münsterland vergeben. Insgesamt geht es im Sportpark Billerbeck um ein Gesamtpreisgeld in Höhe von 5.400 Euro. Noch ist eine Teilnahme möglich. Anmeldeschluss ist Dienstag, 21. Januar, 12 Uhr. Neben den Konkurrenzen der Damen und Herren (Kategorie A6) ermitteln auch die Damen 40 sowie die Herren 40, Herren 50 und 60 ihre Bezirksmeister (Kategorie S7).

Der Bezirksmeistertitel wird jeweils mit 300 Euro versüßt. Die Vizemeister erhalten jeweils 200 Euro, während die Halbfinal-Verlierer jeweils 100 Euro bekommen. Von den Titelverteidigern haben bisher Katja Flüthmann (TC Grün-Weiß Neuenkirchen) bei den Damen 40 und Wolfgang Altrogge (TC Nordwalde 1921) bei den Herren 60 gemeldet. Meldeschluss für die 26. Hallen-Tennis-Bezirksmeisterschaften im Sportpark Billerbeck ist der 21. Januar (12 Uhr). Am Abend erfolgt ab 19 Uhr im Sportpark Billerbeck die Auslosung. Informationen über die Spielzeiten sind ab Mittwoch, 22. Januar, auf der Online-Plattform www.mybigpoint.tennis de einsehbar. Meldungen sind ausschließlich online über www.mybigpoint.tennis.de möglich.

Die 26. Hallen-Tennis-Bezirksmeisterschaften starten am Donnerstag (23. Januar) und enden am Sonntag (26. Januar) im Sportpark Billerbeck. Während der Turnierstart für die Konkurrenzen Damen 40, Herren 50 und Herren 60 am Donnerstag (23. Januar) um 13:30 Uhr erfolgt, beginnen die Herren 40 am Freitag (24. Januar) um 13:30 Uhr. Die Damen und Herren schlagen erstmalig am Samstag (25. Januar) um 9 Uhr auf. Alle Finalspiele finden am Sonntag (26. Januar) zwischen 10 und 17 Uhr statt.