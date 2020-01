Haltern. Yoga meets Jogging geht weiter! Wer seine guten Vorsätze für das Jahr 2020 umsetzen möchte, konnte bereits gestern (7.1.) direkt damit sportlich in die Woche starten. Erst gemeinsam laufen, dann den Körper mit Yoga stärken, eine gelungene Kombination.

Die Kooperation zwischen dem ATV und Spiridon geht weiter - Ressourcen nutzen, gemeinsam Sport treiben ist das Ziel. Seit fast 5 Jahren Jahren sind die beiden Vereine gemeinsam unterwegs.

Am Dienstag, den 07.01.2020 startete ein neuer Kurs „Yoga meets Jogging“ um 19.45 Uhr an der Jahnhalle am Lippspieker. Der Kurs beinhaltet 7 Trainingstermine, jeweils dienstags bis zum 18.02.2020. Nach Beendigung dieses Kurses besteht die Möglichkeit, einen Anschlusskurs zu buchen.

Geplant sind wieder zwei Laufgruppen: „Laufen für Anfänger“ und „Laufen für Individualisten“. In der Anfänger-Gruppe werden die Teilnehmer ans Laufen herangeführt, so dass sie nachher in der Lage sind, längere Zeit „ohne zu Schnaufen“ durchzulaufen. Dazu wird es auch einen Laufplan geben.

Die Gruppen treffen sich nach dem Laufen um 20.30 Uhr wieder an der Jahnhalle und starten dort gemeinsam in die Yoga-Stunde. Auch hier sind die Übungen so ausgelegt, dass sowohl für weniger geübte Yogis, als auch für Yoga-Experten etwas dabei ist. Den Körper mit Yoga trainieren und die Muskulatur kräftigen und dehnen. Die Kombination aus Cardio-Training (Laufen) und Kräftigung durch Yoga bietet für jeden Herausforderungen und vor allem neben dem Sport eine Menge Spaß.

Zunächst sind sowohl für die Jogging-Einheit als auch für Yoga-Einheit nur 45 Minuten (also insgesamt 90 Minuten) geplant, um die Teilnehmer nicht zu überfordern. Eine abschließende Entspannungsphase rundet die Trainingseinheit ab. Der Kurs „Yoga meets Jogging“ kostet für Nicht-Mitglieder 42 Euro und für Mitglieder (ATV / Spiridon) 21 Euro. Anfängern/ Wiedereinsteigern wird ein ärztlicher Check-Up empfohlen. Weitere Informationen und Anmeldung bei Petra Völker, Tel. 949290.

Die weiteren Termine: immer Dienstag ab 19.45 Uhr: 14.01./21.01./28.01./04.02./11.02./18.02.