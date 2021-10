Zum Jahrestreffen 2021

hatten wir uns, ehemalige Außendienstler des Henkel Waschmittelvertriebs aus dem Ruhrgebiet und Mitglieder in derGemeinschaft der Henkel-Pensionäre e.V. am 13. Oktober Haltern am See ausgesucht.

Foto © Jürgen Thoms - Im Römermuseum Haltern am See

hochgeladen von Jürgen Thoms

Mit einer Führung um 10:30 Uhr im LWL-Römermuseum Haltern am See begann ein spannender und informativer Tag. Franziska Weber vom Team Museumspädagogik führte uns zum Thema:



„Als die Römer frech geworden“

zu den einzelnen Stationen der Dauerausstellung. Schon beeindruckend welche einzigartigen Objekte Archäologinnen und Archäologen in über 100 Jahren Forschung aus dem Boden geholt haben. Ausgewählte Funde vermitteln einen Überblick über die Geschichte der römischen Stützpunkte an der Lippe. Die Bandbreite der Funde reicht dabei von Gegenständen der römischen Bewaffnung über luxuriöses Tafelgeschirr bis zu Verzierungen von Totenbetten. Es waren spannende Informationen vom Alltagsleben römischer Legionäre. Besonders beeindruckt haben unsere Gruppe die kleinen Instrumente zur medizinischen Versorgung der Legionäre.

Nach der Führung

mit vielen spannenden, lehrreichen und einzigartigen Eindrücken ging es zur Stärkung und zum lockeren Unterhaltungsteil des Treffens in das nur wenige Kilometer entfernt liegende Landhaus Föcker in Haltern-Lippramsdorf. Es ist ein altes Bauernhaus, in dem seit 1988 Gastronomie betrieben wird. Die Schönheit des alten Fachwerkhauses ist erhalten und gleichzeitig wurden moderne, rustikale Akzente gesetzt. Das hat uns gefallen: „Ein Landhaus zum Wohlfühlen“.



