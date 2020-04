Haltern/Ahaus. Von ihrer Fellfarbe her könnte man meinen das die ca. 45 cm hohe kastrierte Mischlingshündin Bambi schon ein alter Hund ist. Bambi ist allerdings eine junge, aktive Maus, mit ihren Hundefreunden ist sie gerne und viel im Hunde Freilauf unterwegs und spielt ausgiebig.

Hat sie Vertrauen gefasst, ist sie eine sehr anhängliche, verschmuste und lustige Hündin. Anfänglich schaut sie sich fremde Menschen erst aus der Ferne an, bei ihr siegt allerdings schnell die Neugierde. Mit Artgenossen versteht sie sich sehr gut, sodass sie das Tierheim auch als Zweithund verlassen dürfte. Ihr Futter teilt sie allerdings ungern mit ihren Freunden. Bambi ist aktiv und sucht Menschen die ihr geduldig die Welt außerhalb des Tierheimes zeigen. Vieles wird neu für sie sein, denn bisher hat sie nur das Tierheim Leben kennengelernt. Da Bambi aber ein neugieriges Wesen hat wird sie bei den richtigen Menschen sicherlich gute Fortschritte machen. Gerne dürfen Sie ein Besuchstermin für Bambi vereinbaren.

Hintergrund: Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.