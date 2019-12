Haltern. Das Ensemble der Plattdeutschen Bühne Haltern probt in diesen Wochen eifrig für sein neues Theaterstück, die Komödie „De Bankürwerfall“. Die Premiere ist am 16. Februar 2020. Anschließend wird der „Banküberfall“ noch dreimal in der Aula des Halterner Schulzentrums zu sehen sein.

Der turbulente Dreiakter spielt im Campingplatz-Milieu. Für die aufwendige Dekoration lässt sich Bühnenbauer Reiner Gerdes auf der weitläufigen Bühne der Aula etwas Besonderes einfallen. Die Zuschauer dürfen schon gespannt sein.Für die Besetzung des Neun-Personen-Stücks konnten mit Stefanie Elling und Christian Frank zwei neue Mitspieler gewonnen werden. Außerdem wurden mit Maritha Hütter und Christoph Sebbel zwei bewährte Spieler nach mehrjähriger Bühnenpause reaktiviert. Die Plattdeutsche Bühne hat damit auch im 32. Jahr ihres Bestehens keine Personalsorgen. Allerdings sprechen die neuen Mitspieler meist noch kein Platt. Sie müssen sich erst in die plattdeutsche Sprache einfinden. Dazu dienten mehrere Leseproben, bevor dann im Mitte Oktober unter der Regie von Elisabeth Sasse die eigentlichen Stell- und Laufproben begannen. Karten für die Vorstellungen der Plattdeutschen Bühne (8 €) sind als Geschenke zu den Feiertagen recht beliebt. Deshalb beginnt der Vorverkauf für den „Bankürwerfall“ schon in der ersten Adventswoche bei „genießen & schenken“ Bilkenroth, Merschstr. 2. Wenn man die ausgelassene Stimmung bei den Proben zum Maßstab nimmt, dann erwarten die Zuschauer bei den Aufführungen zwei unbeschwerte und vergnügte Stunden.

Die Aufführungstermine im Februar und März 2020:

Sonntag, 16. Februar 2020, 16.30 Uhr (Premiere)

Samstag, 22. Februar 2020, 19.00 Uhr (Abendvorstellung)

Sonntag, 23. Februar 2020, 16.30 Uhr

Sonntag, 1. März 2020, 16.30 Uhr