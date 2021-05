Haltern. Brücken bauen! Hafen werden! Leben retten! Das ist das Motto des überregionalen Seebrücke-Aktionsbündnisses, mit welchem es im gesamten Münsterland & Osnabrück zur Fahrraddemo einlädt. Am 05.06. und 06.06.2021 radeln Menschen aus über 19 Städten und Gemeinden los, mit dem Ziel die laufenden Anträge zum Sicheren Hafen für Geflüchtete zu unterstützen und Menschen zum Handeln zu motivieren. Aus allen teilnehmenden Städten und Gemeinden starten Fahrraddemos, die am Ende in Münster zusammenfinden.

Die Aktion stellt einen sichtbaren und lauten Protest gegen den politischen Kurs der Bundesregierung und der EU an den europäischen Außengrenzen dar. Sie setzt gleichzeitig auch ein Zeichen in den Kommunen, in welchen entsprechende Anträge sich zum Sicheren Hafen zu erklären, bislang abgelehnt wurden. Am 10.12.2012 hat die Europäische Union den Friedensnobelpreis erhalten - wenn das mal nicht eine Anerkennung für Jahrzehnte Frieden, Demokratie oder offene Grenzen ist. Doch was ist er wert, wenn täglich in der EU Geflüchtete auf der Suche nach Schutz und Asyl bedroht, gewaltsam zurückgedrängt oder diskriminiert werden? Über 250 Kommunen und Städte deutschlandweit sind bereits Sicherer Hafen für geflüchtete Menschen. Darunter Kommunen wie Emsdetten, Münster, Sendenhorst und Osnabrück. Viele weitere Kommunen können sich jetzt sofort entscheiden - z. B. durch vorliegende Anträge - sich dem Bündnis der Städte Sicherer Häfen anzuschließen, um Menschen auf der Flucht ein menschenwürdiges und sicheres Zuhause zu bieten.

Stationen der Fahrraddemo gibt es in den Kreisen Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf, Osnabrück und Münster.

Die große Fahrraddemo startet am Samstag 05.06.2021 in kleineren Kommunen wie Gronau, Recke, Haltern, Coesfeld oder Oelde und endet mit einer Sternfahrt nach Münster am 06.06.2021. Dort findet um 14 Uhr auf dem Schlossplatz eine gemeinsame Kundgebung statt.