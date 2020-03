Haltern. Am Montag, 16. und Dienstag 17. März 2020 fährt der Bürgerbus laut Fahrplan. Ab Mittwoch wird der Bürgerbusverkehr vorübergehend eingestellt.

Ein Sprecher vom Verein: „Wie bei anderen Verkehrsträgern gehören auch bei uns der überwiegende Teil der Fahrgäste und ehrenamtlichen FahrerInnen des Bürgerbusses schon aufgrund ihres Alters in das Raster der am meisten gefährdeten Personen. Zu deren Schutz haben die Vestische Straßenbahnen GmbH und der Vorstand des Bürgerbusvereins schweren Herzens die Entscheidung treffen müssen, den Bürgerbusbetrieb, wie bereits schon in anderen Städten geschehen, ab Mittwoch, 18. März 2020, vorübergehend ruhen zu lassen. Wir bitten um Verständnis!“

Damit die Fahrgäste nicht zu sehr überrascht sind und sich darauf einstellen können, wird der Bürgerbus am Montag und Dienstag noch im Linienverkehr eingesetzt. Sobald die Situation es zulässt, wird der Betrieb wieder aufgenommen. Die Bevölkerung wird rechtzeitig informiert. Die Hoffnung, dass Fahrgäste und Fahrpersonal unbeschadet und gesund danach den Bürgerbus wieder nutzen können, verbindet uns alle!