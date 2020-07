Haltern. Der Ski-Club Haltern bietet in den Ferien auch in den letzten beiden Wochen ein tolles Programm. Neben Rückenfitness am Montag ab 18.30 Uhr und donnerstags ab 20.00 Uhr das Ganzkörper-Training gibt es am Mittwoch ab 19.30 Uhr „Yoga im Park“ ab 19.30 Uhr im West-Ufer-Park am Basketball-/Fußballfeld.

Es wird einen Mix aus Kräftigungs- und Entspannungsübungen geben. Jeder kann vorbeikommen, jeder kann vorbeikommen, jeder wird gefordert. Yoga unter freiem Himmel ist einfach etwas Besonderes. Neben der frischen Luft, dem blauen Himmel, bietet der Stausee die besondere Atmosphäre, um beim Yoga sich und seinen Körper wahrzunehmen. Bei Regen wird Yoga nicht stattfinden. Mitzubringen sind eine eigene Matte und für die Schlussentspannung etwas zum „Drüberziehen“. Yoga im Park wird von Petra Völker geleitet. Aufgrund der Corona-Regeln ist Anmeldung für direkt bei ihr unter 0163-1722006 erforderlich.