Haltern. Das diesjährige SpardaLeuchtfeuer geht mit einer großartigen Resonanz zu Ende: Der Verein Freibad Sythen e.V. aus Haltern am See hat beim Online-Wettbewerb den ersten Platz erreicht und 6.000 Euro an Spenden für die Vereinsarbeit gewonnen.

„Das Ergebnis ist unter den aktuellen Bedingungen besonders. Wir sind beeindruckt von dem großen Interesse“, erklärt Holger Althoff, Filialleiter der Sparda-Bank in Haltern am See. Das betrifft nicht nur den Gewinner, sondern auch die Teilnehmerzahl und das Interesse an den Bewerbern. Unter dem Motto „Wir fördern Sportvereine in der Region“ haben 459 Sportvereine an dem Wettbewerb teilgenommen. Die Wettbewerbsseite haben mehr als 220.000 Nutzer besucht und insgesamt 326.832 Stimmen abgegeben.