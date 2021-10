673 Fahrgäste wurden im vergangenen Monat befördert; eine geringfügige Erhöhung zur Fahrgastquote des Monats August. Das Tragen von Mund und Nasenschutz im Bürgerbus gehört für die meisten Bürgerbuspassagiere mittlerweile zum Alltag. Erneut ist der Bürgerbus auf der elektronischen Abfahrtsanzeige am Kärntner Platz nur unregelmäßig zu sehen. Die Vestische hat den VRR gebeten, dies zu regulieren.

Am 12. September fand die im Frühjahr verschobene Jahreshauptversammlung des Bürgerbusvereins im Kolpingtreff statt. Die Sitzung wurde von Werner Mohr, dem Vorstandsvorsitzenden, eröffnet. Nach Begrüßung der Vereinsmitglieder und Totenehrung folgte die Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie der Beschlussfähigkeit.

Die Tagesordnung wurde von den anwesenden Mitgliedern verabschiedet. Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurde von der stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftführerin Karola Raffelt-Mohr vorgelesen und von den Mitgliedern einstimmig genehmigt.

Anschließend gab Werner Mohr einen Überblick über die Aktivitäten des Vorstands. Dazu zählten auch die vereinsfördernden Aktivitäten wie bspw. die Organisation einer Fahrradtour Anfang August mit Einkehr zum Kaffeetrinken in der Sythener Flora und Weiterfahrt nach Lavesum zum Abendessen in Peters Bauernstube. Ebenso gehörte die Ehrung des 20.000sten Fahrgastes Mitte August und die Durchführung der letztjährigen JHV dazu. Das geplante Winterfest zum Dank an das Engagement aller ehrenamtlich Aktiven musste leider durch die Corona-Pandemie ausfallen.

Danach folgte der Finanzbericht des Kassenwarts zur positiven Situation im Einnahmen- und Ausgabenbereich. Oskar Krüger gab ebenfalls einen Überblick über die Fahrgastbewegungen an den Haltestellen im Jahr 2020 sowie die Summe der Fahrgäste (6.473) und die Auswirkungen des Lockdowns im Frühjahr. Kassenprüfer*in Marlies Stevermür und Mario Mollus hatten die Prüfung der Kasse vorgenommen. Sie bescheinigten dem Kassenwart eine ordentliche und sorgfältige Kassenführung. Es gab keinerlei Beanstandungen.

Steuerberater Franz-Josef Tönnis erläuterte den Finanzbericht per 31.12.2020 und bescheinigte dem Verein, durchgängig liquide gewesen zu sein. Die Tendenz für 2021 geht in die gleiche Richtung. Werner Mohr bat die Anwesenden um Fragen und Anmerkungen zu den Berichten und nach einer kurzen Aussprache erfolgte die einstimmige Entlastung des geschäftsführenden Vorstands. Dann wurde gewählt.

Der Vorstandsvorsitzende sowie der Fahrdienstleiter Antonius Wesseler standen nicht zur Wahl an. Karola Raffelt-Mohr wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden und Schriftführerin einstimmig wiedergewählt, Oskar Krüger bei eigener Stimmenthaltung zum Kassenwart. Beide nahmen die Wahl an. Alle vier Beisitzer des erweiterten Vorstands wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Hans Kirschbaum (Öffentlichkeitsarbeit, Marketing), Evelyn Bergau (Grafik, Websitebetreuung, Werbemittel, Monitorwerbung), Dr. Ing. Michael Reinke (Technik) sowie Helmut Abendroth (handwerkliche Tätigkeiten) nahmen die Wahl an. Mario Mollus wurde anschließend als Kassenprüfer einstimmig gewählt. Auch er nahm die Wahl an.

Werner Mohr teilte den Anwesenden noch mit, dass das diesjährige Winterfest in Präsenz stattfinden soll. Die Planung wird in Kürze beginnen. Mit seinem Dank an die Anwesenden schloss er danach die Jahrhauptversammlung. Anschließend gab’s (auch für Ehe-Partner) ein deftiges Ruhrgebietsessen; auch für Vegetarier war gesorgt. Dafür hatte das Team vom Kolpingtreff alles bestens vorbereitet.

Das nächste Treffen der Fahrer*innen findet am Dienstag, 19.Oktober 2021, um 19:00 Uhr im Kolpingtreff statt. Den Fahrgästen, aber auch uns, wünschen wir „Allzeit gute Fahrt!“ sowie bestmögliche Gesundheit!

Auf dem Monitor im Bürgerbus werden Unternehmen aus Dienstleistung, Handel und Handwerk präsentiert; jedoch immer nur ein Unternehmen je Sparte, um einen optimalen Branchenmix zu gewährleisten. Momentan wird bspw. noch ein Friseur oder Bäcker gesucht. Aber auch andere Firmen, die sich für die Monitorwerbung interessieren, erhalten gerne Informationen von Werner Mohr, dem 1. Vorsitzenden, Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615. Alles Wesentliche rund um den Bürgerbus findet man auf der Internetseite des Bürgerbusvereins:

https://buergerbus-haltern.de/