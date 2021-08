Haltern. Vor acht Jahren startete Anti-Rost Haltern am See als Projekt der Gemeindecaritas St. Sixtus. Begonnen hatte alles im Februar 2013 mit einem Vortrag von Antirost Münster im Rahmen der Vortragsreihe von AidA (Aktiv in das Alter). Unterstützt von den Antirostlern in Münster und Dülmen entwickelten 6 Interessierte das ehrenamtliche Angebot von „Kleinstreparaturen im Haushalt“ im Sinne einer Nachbarschaftshilfe für ältere Menschen.

Unter den zehn Mitgliedern zum Start im Juli 2013 waren neben David Schütz und Diakon Walter van Endern ein Elektriker, ein Schreiner, zwei Mechaniker, ein Bäcker-/Konditormeister, ein Volkswirt, ein Bankkaufmann und ein Controller. Seit Anfang 2014 dabei ist Beate van Bevern, die sich mit Hans-Peter Notthoff im Telefondienst abwechselt. Bei etwa jeder dritten Anfrage geht es um das Auswechseln von Leuchtmitteln, das Abnehmen/Anbringen von Lampen oder andere einfache Elektroarbeiten. In ähnlichem Umfang werden Reparaturen an Schranktüren, Schubladen, Zimmertüren, Fenstern oder Rollläden erledigt. Die meisten Anfragen kommen von Frauen, die älter als 70 Jahre sind und in ihrer Nähe niemanden (mehr) haben, der die kleinen Reparaturen im Haushalt für sie erledigen kann. Bei manchen Aufträgen geht es nur um die schnelle Erledigung, aber die Helfer haben immer auch Zeit für ein Gespräch oder eine Tasse Kaffee.

Zeit für ein Gespräch oder eine Tasse Kaffee

Bis Corona das öffentliche Leben auch in Haltern am See einschränkte hatten die Senioren jeden Monat etwa 30 Kleinstreparaturen zu erledigen. Nach einem kurzen Einbruch der Anfragen pendelte sich die Nachfrage auf immerhin etwa 20 Anfragen pro Monat ein, in 2021 insgesamt schon 173, so dass es bis Jahresende vielleicht wieder mehr als 300 werden könnten. Das Einhalten der AHA-Regeln bei der Auftragserledigung ist nie problematisch gewesen und inzwischen sind ja meistens alle Beteiligten schon vollständig geimpft.

Aufwandsentschädigung von fünf Euro pro Einsatz

Für jeden Einsatz wird eine Aufwandsentschädigung von fünf Euro pro Einsatz erhoben. Häufig erhalten die Helfer zusätzliche Spenden, die zum kleineren Teil für ein gemütliches Treffen im Sommer (mit Partnern) und ein weiteres im Winter eingesetzt werden. Coronabedingt konnte im letzten Winter kein Treffen stattfinden, so dass die Kasse sich mit den erhaltenen Spenden zunehmend füllte. Der größere Teil der erhaltenen Spenden wird üblicherweise an lokale gemeinnützige Organisationen weiter gespendet, so Anfang 2021 an das Psychologische Beratungszentrum in Haltern am See. Im Juli dieses Jahres wurden 500 € zugunsten des Fördervereins Klara Hospiz in Marl gespendet (s. Foto), zuletzt erhielt auch die Pfarreiengemeingemeinschaft in Erftstadt-Ville eine Spende für die Opfer der Flutkatastrophe.

Spende für das Klara Hospiz

Ein erstes Gespräch im Oktober 2020 mit der Koordinatorin des Fördervereins Klara Hospiz, Katrin Mrozek, bzgl. einer Spende für das Klara Hospiz führte zu Überlegungen, auch in Marl eine Anti-Rost-Gruppe zu gründen. Aktuell stehen 5 Interessierte in den Startlöchern für „Klaras Antirost-Gruppe".

Die Motivationen für die Mitarbeit bei Anti-Rost sind vielfältig. Manche gehen in Rente und suchen neue Kontakte in einer Gruppe oder Möglichkeiten zur gelegentlichen Betätigung. Anderen sind die sozialen Kontakte zu Senioren besonders wichtig, denen sie mit ihren handwerklichen Erfahrungen bei der Lösung kleiner Probleme im Haushalt helfen können. Nach jedem Auftrag gibt es (mindestens) zwei glückliche Menschen: Einen, dem schnell und unbürokratisch geholfen wurde, und einen, der seine Kenntnisse und Erfahrungen mit überschaubarem Aufwand zum Nutzen des anderen einbringen konnte. ElektrikerInnen, SchreinerInnen, InstallateurInnen oder handwerkliche AllrounderInnen, die sich bei Anti-Rost Haltern am See betätigen möchten, erhalten von Ulrich Kopp weitere Informationen unter 02364 / 9236 – 267 (10 – 18 Uhr) oder 01523 / 180 7472, Mo-Fr 10 – 18 Uhr.

Anti-Rost-Initiativen im Kreis Recklinghausen

- Anti-Rost Haltern am See - ein Angebot der Gemeindecaritas St. Sixtus - wurde 2013 als erste Anti-Rost-Initiative im Kreis Recklinghausen gegründet mit Unterstützung durch Anti-Rost Münster und Dülmen. Seit dem Start mit 10 Mitgliedern wuchs die Gruppe zwischenzeitlich auf bis zu 15 Helfer und erhielt bis 2019 jedes Jahr etwa 360 Anfragen. Nach einem kurzen Einbruch im April 2020 wegen des 1. Corona-Lockdowns zeigte sich das Vertrauen der Halterner Senioren und vor allem Seniorinnen: auch während des 2. Corona-Lockdowns ab November 2020 erledigte die Gruppe (aktuell 1 Frau und 12 Männer) jeden Monat etwa 20 Aufträge. Hilfe für Kleinstreparaturen im Haushalt kann angefragt werden unter 02364 / 9236 – 267 oder 01523 / 180 7472, Mo-Fr 10 – 18 Uhr. Infos im Internet unter www.anti-rost.st-sixtus.de .

- Anti-Rost Herten - eine Gruppe der Gemeinde St. Martinus - startete im Mai 2015 mit Unterstützung durch Anti-Rost Haltern am See. Sie besteht heute aus 21 Mitgliedern (4 Frauen und 17 Männer). In der Zeit des Bestehens wurden bisher in insgesamt 1.700 Stunden über 1.600 Hilfeleistungen erbracht. Die Gruppe ist mittlerweile fester Bestandteil in der ganzen Stadt Herten. Sie wurde in 2020 mit dem Bürgerpreis der Stadt Herten 2019 in der Kategorie Soziales ausgezeichnet und in diesem Jahr aus 134 Bewerbern für den Engagementpreis NRW zusammen mit 11 anderen Einrichtungen für die Preisvergabe im Dezember ausgewählt und nominiert. Zudem hat die Stadt Herten die Anti-Rost-Gruppe für den Deutschen Engagementpreis angemeldet. Zu erreichen ist die Anti-Rost-Gruppe Herten unter der Telefonnummer 02366 / 998 123. Infos im Internet unter https://stmartinus.de/anti-rost/.

- Anti-Rost Recklinghausen im Netzwerk Bürgerengagement des Paritätischen Kreis Recklinghausen entstand im Mai 2019 mit Unterstützung durch die Anti-Rost-Gruppen Haltern am See und Herten. Nach zwei Jahren hat sich das Hilfsangebot in der Stadt Recklinghausen etabliert und ist im ersten Halbjahr 2021 bereits bei 165 Hilfsanfragen angekommen. Anti-Rost ist innerhalb der Stadt vernetzt mit dem Computerclub Recklinghausen und dem Repaircafé Recklinghausen. Durch eine „Gutscheinaktion“ ist Anti Rost Recklinghausen weiteren Kreisen bekannt geworden, u.a. Frauenhaus Recklinghausen und „Die Tafel“ Recklinghausen. Die Gruppe mit 10 Männern und 3 Frauen hat auch in den Zeiten der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ihr Hilfsangebot offengehalten. Der regelmäßige Erfahrungsaustausch wurde in dieser Zeit per Internet (Jit.Si-Meet) weitergeführt. Interessentinnen und Interessenten, die gerne im handwerklichen Bereich aktiv sein möchten, sind herzlich willkommen, Tel.: 02361/187-444 . Infos im Internet unter: https://anti-rost-re.de.

Ausgehend von Haltern am See mit ca. 38.000 Einwohnern über Herten mit ca. 62.000 Einwohnern bis Recklinghausen mit ca. 111.000 Einwohnern haben die ehrenamtlichen Helfer in unterschiedlichen Organisationsstrukturen bisher eindrucksvoll gezeigt, dass Seniorinnen und Senioren überall die angebotene Hilfe für Kleinstreparaturen im Haushalt gerne annehmen. Zusätzlich erhaltene Spenden reichen die Anti-Rost-Gruppen größtenteils an lokale gemeinnützige Organisation weiter. Mit Klaras Antirost-Gruppe in Marl wird demnächst eine Lücke zwischen den 3 Städten geschlossen, weitere dürfen folgen! (U.K.)