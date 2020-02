Haltern/Ahaus. Die Stadt Haltern am See hat seit geraumer Zeit mit dem Tierheim in Ahaus einen Vertrag über Fundtiere abgeschlossen. Die Tiere dort warten ähnlich wie in anderen Tierheimen sehnsüchtig auf ein neues zu Hause. Der Stadtspiegel stellt in loser Folge Tiere vor, die als echte Notfälle ganz besonders dringend vermittel werden sollen.

Juhuuuuuuuuuuuuu, das Leben ist spannend und toll, ganz nach dem Motto lebt Lucky. Der acht Monate alte Labrador Rüde steckt voller Tatendrang und ist ein sportlicher, stürmischer, lieber und aktiver Hund. Er kam als Abgabetier ins Tierheim Ahaus, da sein Herrchen ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht gerecht werden konnte. Einige Kommandos hat Lucky bereits gelernt, seine Leine bringt er gerne wenn es zum Spaziergang los geht. Leider konnte er seine Energie in den letzten Wochen nicht mehr los werden, sodass er momentan noch recht stürmisch ist. Da sein Herrchen immer da war, muss das alleine sein noch mit ihm geübt werden. Wir suchen nun Menschen für Lucky, die ausreichend Zeit, Geduld und Nerven für solch einen jungen Wirbelwind aufbringen können. Kinder in der neuen Familie sollten bereits standfest sein