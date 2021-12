Die ersten beiden Fernfahrer treffen wir am Weihnachtsmorgen gegen 10 Uhr auf dem Rastplatz Hohe Mark West an der A43 beim Frühsport an. Bei Temperaturen um null Grad ziehen sie sich auf der Ladefläche eines LKW mit Klimmzügen an den Deckenstreben in die Höhe. Sie sind überrascht und zunächst etwas skeptisch, als ihnen unser „Frohe Weihnachten!“ entgegenschallt.

Vor ihnen stehen drei Frauen, teils mit Nikolausmützen auf den Köpfen, und überreichen ihnen prall gefüllte Beutel. Dann geht ein Strahlen über die Gesichter der beiden Männer und sie bedanken sich herzlich, wollen uns unbedingt Kekse und Mandarinen schenken. Andere Fahrer stehen an der geöffneten Beifahrertür ihrer Trucks, waschen sich mit Wasser aus kleinen Kanistern und Metallschüsseln. Viele Männer haben die Vorhänge dicht zugezogen, schlafen vielleicht noch oder schauen Videos. Da deponieren wir die Beutel direkt am LKW, um sie nicht zu stören.

Zahl der Beutel verdoppelt

Bereits im vergangenen Jahr hat das Netzwerk 25 Fernfahrern das Weihnachtsfest mit Spenden von Halterner Geschäftsleuten versüßt. Diese Aktion hat viele Menschen in Haltern begeistert, das Netzwerk Brückenbauen ist gewachsen und wir trauten uns zu, den Inhalt für 50 Beutel aus den eigenen Reihen zusammenzutragen. So waren die von der Stadtagentur gestifteten Beutel mit reflektierendem Haltern-Motiv bis zum Rand gefüllt mit Mettwürsten, Orangen, Äpfeln, Weihnachtsmännern, Schokolade, Gebäck und weiteren Leckereien, Bier, Shampoo, Weihnachtsanhängern und Weihnachtsgrüßen in mehreren osteuropäischen Sprachen. Ein Unternehmer gab noch 50 praktische Badetücher aus Mikrofaser dazu.

Viele Fahrer aus der Ukraine

Während im vergangenen Jahr die meisten Fahrer aus Rumänien stammten, treffen wir jetzt überwiegend Ukrainer an, aber auch Weißrussen, Tadschiken, Slowaken und Russen. Sie fahren häufig für polnische Unternehmer, werden damit besser bezahlt als von Auftraggebern in ihren Heimatländern. Unser Glück in diesem Jahr ist ein russischsprachiger Brückenbauer, dem es mit den ersten Worten in seiner Muttersprache direkt gelingt, das Eis zwischen den Osteuropäern und uns zu brechen. So kommen wir mit einigen Truckern näher ins Gespräch.

Arbeitslos durch den Krieg

Besonders berührt uns das Schicksal von Konstantin, dessen LKW etwas abseits der anderen auf dem Autohof Senden parkt. Der 50-Jährige stammt aus Donezk in der Ostukraine, 2500 km sind es bis dorthin. Er war Direktor einer Fabrik, die Metallteile produzierte. Dann kam der Krieg. Er verlor seine Arbeit und suchte eine neue, um seine Familie zu ernähren. Bei einem polnischen Spediteur unterschrieb er einen Jahresvertrag. Für einen Lohn von 1300 € transportiert er alle möglichen Waren kreuz und quer durch Westeuropa. Nach Ablauf der zwölf Monate wird Konstantin für vier Wochen bei seiner Familie sein. Eine Zukunft sieht er in der Ostukraine nicht mehr. Jobs sind rar und werden mit 300 bis 400 Euro schlecht bezahlt. Er plant mit seiner Familie wegzuziehen, vielleicht in Polen einen neuen Anfang zu schaffen. Nach Heimweh wagen wir nicht zu fragen.

Regeln werden nicht eingehalten

Eigentlich dürfen die ausländischen Fahrer ihre wöchentlichen Pausen nicht in ihren LKW verbringen, sondern sollten sie in einer festen Unterkunft, einem Hotel oder einer Pension verbringen. Doch die meisten Firmen halten sich nicht daran. Wochentags Waren aufnehmen und ausliefern, die Wochenenden in den engen Führerhäusern auf den Rastplätzen verbringen, das ist ihr eintöniger und einsamer Alltag. „Das Leben im LKW ist ein Hundeleben“, bringt einer der Fernfahrer an diesem frostkalten Vormittag seine Situation auf den Punkt.

Gerburgis Sommer

Kontakt zum Netzwerk

Text und Fotos: Gerburgis Sommer