In der letzten Vorstandsbesprechung wurde klar: Corona hat 2021 zwar für weniger Fahrgäste gesorgt, doch diejenigen, die den Bürgerbusbetrieb im vergangenen Jahr nutzten, waren äußerst zufrieden. Nachdem die meisten Fahrgäste sowie das Fahrpersonal geboostert sind, werden 2022 wieder mehr Fahrgäste erwartet. Im vergangenen Jahr wurden 6.344 Fahrgäste befördert, davon 508 im Dezember.

Am 23. Dezember konnten Werner Mohr (1. Vorsitzender) und Karola Raffelt-Mohr (stellv. Vorsitzende, Schriftführerin) dem Lea Drüppel Theater e.V. eine Spende übergeben. Der „Sparbus“ im Bürgerbus war wieder einmal von zufriedenen Fahrgästen mit Trinkgeld gefüttert worden. Nachdem der Inhalt gezählt wurde, hat der Verein den Betrag aufgerundet und somit ein Zeichen „Alt für Jung“ gesetzt. Anne Drüppel als Schirmherrin sowie Dr. Hans-Dieter Speikamp als Leiter der Finanzen im Vorstand des Lea Drüppel Theatershttps://www.lea-drueppel-theater.de/ waren glücklich und dankten für die Spende.

Gerade jetzt ist jede Spende für das Theater wichtig, da bereits zum zweiten Mal seit 2020 der Vorhang geschlossen bleiben muss. Lediglich die Aktivitäten für Kinder können derzeit angeboten werden. Zur Wiedereröffnung ist jedoch das Programm bereits geplant. Ebenso gibt es derzeit Überlegungen, ob zukünftig bei Interesse ein Seniorentheater etabliert werden kann.

Das nächste Treffen der Fahrer*innen findet am Dienstag, 18. Januar 2022, um 19:00 Uhr im Kolpingtreff nach den geltenden Regeln der Corona-Schutzverordnung statt. Den Fahrgästen, aber auch uns, wünschen wir allzeit gute Fahrt bei bestmöglicher Gesundheit!

Auf dem Bürgerbus-Monitor werden Unternehmen aus Dienstleistung, Handel und Handwerk mit Geschäftssitz oder Filialen in Haltern am See präsentiert. Jedoch nur ein Unternehmen je Sparte, um einen optimalen Branchenmix zu gewährleisten. Momentan wird bspw. noch eine Bäckerei gesucht. Aber auch andere Firmen, die sich für die Monitorwerbung interessieren, erhalten gerne Informationen von Werner Mohr, dem 1. Vorsitzenden, Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615. Alles Wesentliche rund um den Bürgerbus (Verein, Fahrplan, Tarife, Chronik, Presse, Werbepartner, Kontakte usw.) findet man auf der Internetseite des Bürgerbusvereins: https://buergerbus-haltern.de/