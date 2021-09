Veranstaltungen im Alloheim Sythen (14. September 2021) und in der „Pflege im Quartier“ im Kastanienhof Lavesum (21. September 2021). Die Initiative des Seniorenbeirats der Stadt Haltern am See (SBR) für kostenlose Überprüfungen von Rollatoren biegt mit den letzten drei Terminen für das Jahr 2021 auf die Zielgerade ein.



Hans Kirschbaum, Sprecher des Organisationsteams des SBR, freut sich, dass erstmals auch in Lavesum ein Angebot gemacht werden kann: „Bisher sind knapp 200 Rollatoren-Checks durch die Sanitätshäuser Borger und Lückenotto vorwiegend für die Bewohner von Halterner Altenwohnheimen durchgeführt worden. Jetzt haben auch alle anderen Interessenten – insbesondere aus Sythen und Lavesum oder Haltern-Mitte – die Möglichkeit, den ˂Rolli-TÜV˃ durchführen zu lassen“.

So ermöglicht das Alloheim in Sythen am Dienstag, 14. September 2021, von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr auch Personen, die nicht zu den Hausgästen gehören, den Zugang zur Rollatoren-Überprüfung. Inte-ressenten werden wie Besucher im Eingangsbereich behandelt: es gelten die 3-G-Regeln und die Temperatur wird gemessen. Ist jemand nicht geimpft bzw. genesen, kann ein Schnelltest durchge-führt werden. Bei negativem Test ist dann der Weg frei zur Überprüfung des Rollators.

Im Ortsteil Lavesum findet erstmals eine Überprüfung der Rollatoren am Dienstag, 21. September 2021, zwischen 09:30 Uhr und 12:00 Uhr statt. Die Pflege im Quartier hat hier einen großen Raum im Kastanienhof zur Verfügung gestellt. Interessierte Bürger*innen betreten den Kastanienhof durch den Haupteingang und verlassen diesen nach Überprüfung ihres Rollators durch einen separaten Ausgang. Es gelten die Regeln der Corona-Schutzverordnung, analog zum Einkaufen oder dem Arztbesuch: Hände desinfizieren, Maske tragen, Abstand halten.

Das Finale der Rollatoren-Checks 2021 findet dann wie die Auftaktveranstaltung im Alten Rathaus am Dienstag, 5. Oktober 2021, von 09:30 Uhr bis 12:00 Uhr statt.

Übersicht der letzten Termine für Rollator-Checks 2021 in Haltern am See

Dienstag, 14. Sep. 9:00-12:00 Alloheim Seniorenresidenz

Dienstag, 21. Sep. 9:30-12:00 Kastanienhof, Raum Tagespflege

Dienstag, 05. Okt. 9:30-12:00 Altes Rathaus (Schlussveranstaltung)