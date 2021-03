Ein gewaltiger Wintereinbruch und die unendliche Corona-Pandemie

zwangen den Bürgerbus und den Monatsbericht mächtig in die Knie.

Das Inspektionsergebnis Anfang Februar war ohne Beanstandungen – alles okay!

Danach wurde der Bus ausgebremst durch Straßen und Bäume voll Eis und Schnee.

Folglich war nun in der Garage zehn Tage lang Zwangspause an diesem Ort.

Das machte ihn traurig, dadurch kamen im Februar nur 256 Fahrgäste an Bord.

Am 18. Februar begann der Bürgerbus-Linienverkehr nach der Pause erneut.

Darüber waren Fahrgäste und die gesamte Bürgerbusfamilie sehr erfreut!

Zum Monatsende entrichtete ein treuer Fahrgast eine Spende fürs Fahrpersonal.

Die freundliche 80Jährige machte dies nach Januar bereits schon zum zweiten Mal!

Sie lobte den ehrenamtlichen Einsatz aller Fahrer*innen über den grünen Klee!

Das gelbe „Bürgerbus-Sparschein“ sagte bei nun zweimal 50,00 EUR „Dankeee“!

        x x x x x x x x x x x x x x x x

Vorstand und die Fahrerschar sagen ebenfalls ganz herzlich „DANKESCHÖN!“ für die tolle Geste dieser liebenswerten und sehr dankbaren älteren Dame, die die Fahrten mit dem Bürgerbus sehr zu schätzen weiß!

Zum 1. April wird ein Werbepartner gesucht, der die Werbefläche von MEDIMAX übernehmen möchte. Firmen, die sich dafür oder auch für die Monitorwerbung interessieren, erhalten gerne Informationen von Werner Mohr, dem 1. Vorsitzenden, Fon 0 23 64 – 60 84 428 sowie Hans Kirschbaum (Marketing, Öffentlichkeitsarbeit) Fon 0 23 64 – 60 84 615.

Weitere Informationen rund um den Bürgerbus und ein Anmeldeformular findet man auf der Internetseite des Bürgerbusvereins:

https://buergerbus-haltern.de/der-verein/beitrittserklaerung.html

Notwendige Informationen fürs Fahrpersonal gibt’s vorerst per E-Mail, Telefon und die WhatsApp Gruppe. Den Fahrgästen, aber auch uns, wünschen wir jederzeit „Allzeit gute Fahrt!“ sowie eine Prise Gesundheit!