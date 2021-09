Haltern. Seit über 135 Jahren ist die Quarzwerke Gruppe als Produzent mineralischer Rohstoffe bekannt. Haltern am See ist einer von sieben deutschen Standorten. Durch den Sandabbau der Quarzwerke sind die drei Silberseen in Sythen als Lieferanten für die hochreine Quarzsande entstanden. Bürgermeister Andreas Stegemann hat von Werkleiter Daniel Duric und Dr. Thomas Pütter aus der Konzernzentrale Frechen einen Einblick in den Betrieb erhalten.

Mit seinen 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sowie einem Ausbildungsbetrieb mit derzeit sechs Auszubildenden, sind die Quarzwerke ein wichtiger Arbeitgeber für die Region. Die Gewinnung der Halterner Quarzsande, die in der Kreidezeit entstanden sind, erfolgt ausschließlich in deutlicher Entfernung zum Grundwasserspiegel durch Saugbagger. Einen solchen Bagger auf dem Silbersee I durfte Bürgermeister Andreas Stegemann im Rahmen des Besuchs besichtigen. Mit einem kleinen Boot ging es zu dem Tagebaubagger, der mitten auf dem See seiner Arbeit nachging. Hier werden Sande abgebaut, die vor allem in der Gießerei begehrt sind. Der Quarzsand ist ein wahrer „Alleskönner“ und steht am Anfang national bedeutsamer Wertschöpfungsketten wie zum Beispiel in der Automobilindustrie und dem Anlagenbau. Die Halterner Quarzsande eignen sich aufgrund ihrer Reinheit außerdem insbesondere für die Glasindustrie und die Bauchemie. „Es freut mich natürlich, dass der Sand aus Haltern am See so einen guten Ruf genießt“, sagt Bürgermeister Andreas Stegemann: „Mit den Quarzwerken haben wir ein Unternehmen vor Ort, das sich zukunftssicher aufstellt und den Nachhaltigkeitsgedanken dabei nicht aus den Augen verliert.“