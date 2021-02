Haltern. Olaf Büchter wird neuer Vorstand der Stadtsparkasse Haltern am See. Nach seiner Wahl durch den Verwaltungsrat der Sparkasse bestätigte der Rat der Stadt Haltern als Träger die Bestellung zum Vorstandsmitglied.

Büchter bildet damit ab dem 1.7.2021 zusammen mit dem Vorstandsvorsitzenden Helmut Kanter das Führungsduo der Sparkasse. Jutta Kuhn, die seit 2006 Vorstandsmitglied der Sparkasse ist, geht zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand. Mit Olaf Büchter setzt die Sparkasse auf ein „Eigengewächs“. Der 54-Jährige gehört bereits seit 1990 zum Team. Er arbeitete von 1994 bis 2001 in der Abteilung Baufinanzierung und wechselte dann in die Filiale Sythen der Sparkasse, die er bis 2017 führte. Als Leiter Privatkundenmarkt führt er seitdem ein Team von rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Hauptstelle und der Filialen Sythen und Schüttenwall. „Wir kennen und schätzen die Arbeit von Olaf Büchter seit drei Jahrzehnten“, kommentierte Helmut Kanter die Wahl. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Gemeinsam mit unserem engagierten Team werden wir die Position der Sparkasse als lokal verbundenem und bürgernahen Finanzdienstleister weiter ausbauen.“