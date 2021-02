Haltern. Die Sparkassen-Filiale in Sythen zieht in einen mobilen Bankcontainer. Während nebenan eine neue Filiale gebaut wird, finden die Kunden dort für ein Jahr den gewohnten Service – mit einer Ausnahme: die Tresorschließfächer werden übergangsweise in der Sparkassen-Hauptstelle an der Koeppstraße in Halten-Mitte untergebracht.

Ab dem 8. März werden die Container auf dem Grundstück vor der Sparkassen-Filiale aufgebaut. Der Umzug beginnt zwei Tage später. Am 10. März ist deshalb der Service in der Geschäftsstelle eingeschränkt, am 11. und 12. März wird es keinen Geschäftsbetrieb geben. Bereits ab Samstag (13. März) können die SB-Geräte in den Containern wieder genutzt werden. Ab Montag (15. März) öffnet die Filiale in den provisorischen Räumen. So sieht der eng gestrickte Fahrplan aus. Dank der sorgfältigen Vorbereitung ist man bei der Sparkasse optimistisch, dass die Termine so eingehalten werden können. Das gilt auch für den weiteren Verlauf des Bauprojektes. Am 22. März beginnt der Abriss des alten Gebäudes. Vier Wochen später soll bereits der Rohbau starten. Mit der Eröffnung der neuen Filiale rechnet die Sparkasse im März 2022. Ab dann können die MitarbeiterInnen der Sparkasse ihre Kunden in modernen mit neuester Technik ausgestatteten Büros beraten. Die Fertigstellung der fünf neuen Mietwohnungen ist für April 2022 geplant.

Pläne für einen Neubau der Sythener Filiale gibt es schon längere Zeit. Durch die Sprengung des Geldautomaten im Dezember 2019, bei der die Gebäudesubstanz insgesamt geschädigt wurde, gewannen sie noch an Dringlichkeit. „Wir investieren an diesem Standort gerne in unsere Zukunft“, so Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Helmut Kanter. Die Einwohner-Entwicklung im größten Ortsteil Halterns sei sehr dynamisch, deshalb habe man sich entschieden, mit der Geschäftsstelle auch fünf neue Wohnung zu bauen. „In Zeiten niedriger Zinsen und knappen Wohnraumes ist eine Investition in Immobilien sicher und zukunftsorientiert“, so Kanter.