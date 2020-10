Wesel (ots)

Laut Polizeibericht, hat es am Samstagabend gegen 19.00 Uhr in einer Wohnung an der Schifferstraße einen Familienstreit gegeben. Dabei bedrohte ein 49-jähriger Mann seine Frau und verhielt sich äußerst aggressiv.

Die Frau konnte aus der Wohnung flüchten und informierte die Polizei. Diese hatte auch Hinweise bekommen, dass der Mann Waffen in der Wohnung haben soll.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei konnten den Mann in seiner Wohnung überwältigen. Weder der Mann noch Einsatzkräfte wurden bei dem Einsatz verletzt.

Die Polizei hat den 49-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle