Uedem - Kleve - Wesel: Im Zuge der Ermittlungen zum Großbrand eines Automobil-Zulieferers in Uedem am 29.12.2019 sucht die Kripo nun nach dem Besitzer verschiedener Gegenstände, die am Brandort aufgefunden wurden. Genauer handelt es sich um einen schwarzen Rucksack mit neon-grünen Absetzungen und der Aufschrift "Herbalife", in dem sich mehrere Kleidungsstücke befanden: ein türkis-farbenes Sweatshirt der Marke Crane in Größe L, schwarz-graue Fleece-Handschuhe und eine schwarze Mütze mit der weißen Aufschrift "Landwirtschafts-Simulator" (siehe beigefügtes Bildmaterial). Die Polizei fragt nun: Wer kennt den Rucksack oder die Kleidung auf den Bildern und kann Angaben zum Besitzer machen?

👉Hinweise nimmt die Ermittlungskommission in Kalkar, Telefon 02824-880, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.