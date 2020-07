Kamp-Lintfort (ots) laut Polizeibericht, gingen heute Morgen gegen 04.22 Uhr mehrere Notrufe bei der Polizei ein: Zeugen meldeten die Sprengung eines Geldautomaten an der Moerser Straße in Kamp-Lintfort. Des weiteren beobachteten sie eine dunkle Limousine, die sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bundesautobahn entfernte. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Audi oder BMW. Zuvor konnten drei vermummte Personen am Automaten des Geldinstitutes feststellt werden. Zur Schadenshöhe können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

