Hamminkeln (ots)

Der Vermisste 46-Jährige, wird seit Freitag, den 27.11.2020 vermisst. Der 46-Jährige ist vermutlich fußläufig unterwegs. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Ca. 185 cm groß - 100 kg Körpergewicht - kurze braune Haare.

Wer kann Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des 46-Jährigen geben? Hinweise bitte an die Polizei in Wesel (0281-107/1622) oder an den Notruf der Polizei 110.

