Hamminkeln (ots)

Laut Polizeimeldung, geriet Samstag gegen 13:40 Uhr ein Pkw auf dem Moschüringsweg in Brand. Der 73-jährige Halter des Fahrzeuges führte Reparaturarbeiten an dem Gastank des Fahrzeuges aus. Plötzlich gab es einen Knall und der Pkw stand in Flammen. Der schwerverletzte Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Der Pkw brannte völlig aus. Die Hecke des Hauses wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt.