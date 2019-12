Wesel-Lackhausen: Sven Komp, bittet um Mithilfe!

Frischecenter Komp GmbH

Bitte fleißig teilen!

Eine unbekannte Person Hat in den letzten Woche an zwei Firmenfahrzeugen die Heckscheiben eingeschlagen!!!

Wir sind erschüttert und wütend wegen diesem sinnlosen Akt der Zerstörung!!!

Kannst Du uns und der Polizei helfen diese Serie aufzuklären? Hinweise bitte an info@komp.de

Alle Mails werden diskret behandelt! Hinweise die zur Ermittlung des oder der Täter führen werden von uns mit 200 € belohnt!