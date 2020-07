Wesel: Kleinflugzeug stützt in Mehrfamilienhaus.

Ein Kleinflugzeug soll heute Nachmittag mit einem Heißluftball (Lt. Zeugenaussagen) kollidiert und in ein Wohnhaus gestützt sein. Bei dem Unglück verloren drei Personen ihr Leben und mindestens zwei weitere Personen wurden dabei verletzt. Der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Die Weseler Feuerwehr musste nach dem Absturz, den Dachstuhl des Hauses löschen. Unklar ist immer noch, was die Zeugen gesehen haben, es kann auch der Fallschirm des Flugzeugs gewesen sein.