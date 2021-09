Wesel (ots)

Der Fahrer eines Kleinwagens ist am Montag auf ein Auto aufgefahren und geflüchtet. Dadurch beschädigte er das Auto am Heck, das auf der Willy-Brandt-Straße auf der Linksabbiegerspur zur Neue Hünxer Straße an einer Ampel wartete. Laut Polizeibericht, ist der Unfallverursacher, mit einem bronzefarbenen Kleinwagen und dem Weseler Kennzeichen "WES" unterwegs war, fuhr weiter.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gegen 16.10 Uhr beobachtet haben. Sie können sich unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 melden.