Hamminkeln:

Verkehrsunfall - LKW

[MW] Am späten Nachmittag wurde der #LöschzugHamminkeln zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 3 in Fahrrichtung Oberhausen gerufen.

Gemeldet war ein verunfallter LKW. Der Fahrer konnte sich selbst aus seiner Lage befeien und das Fahrzeug verlassen. Nach kurzem Überblick verschaffen, wurde das Fahrzeug gegen Brandgefahren gesichert und austretende Betriebsmittel mit besten Mitteln zurückgehalten.

Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung in ein Weseler Krankenhaus verbracht.

Die Unfallstelle wurde nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen an die Autobahnpolizei übergeben. Nach ca. 75 Minuten war der Einsatz beendet. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 27 Kräfen im Einsatz.