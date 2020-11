Isselburg (ots)

Laut Polizeibericht, ist es in der Nacht zum Montag gegen 2:00 Uhr auf der Bundesstraße 67 zwischen Isselburg und Bocholt zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ist ein Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Dieser Unfall steht möglicherweise im Zusammenhang mit der versuchten Sprengung eines Geldautomaten, die sich nur wenige Minuten zuvor in Rees ereignet hat. Die Täter blieben dort erfolglos und ergriffen die Flucht. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass sich in dem Unfallfahrzeug mindestens zwei Personen befunden haben. Diese entfernten sich vom Unfallort. Sofort eingeleitet umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, an denen sich auch die niederländische Polizei beteiligt hat, blieben bis jetzt erfolglos. Im Unfallfahrzeug befand sich eine Springvorrichtung. Diese zündfähige Vorrichtung musste vor Ort kontrolliert gesprengt und neutralisiert werden. Weitere Ermittlungen dauern an. Die B67 ist im Bereich der Unfallstelle bis auf weiteres in beiden Fahrtrichtungen für den

