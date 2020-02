Wesel: Die Polizei sucht den 26-jährigen Timo G. aus Wesel.

Seine Angehörigen haben den jungen Mann gestern (13.02.20) gegen 20.00 Uhr zum letzten Mal an seiner Wohnanschrift in Bislich gesehen.

Heute Morgen um 07.00 Uhr ist aufgefallen, dass Timo G. nicht mehr Zuhause ist. Die Mutter vermutet, dass ihr Sohn mit Jeans, einem Fleecepulli in rot oder blau und blauen Sneakers unterwegs ist.

Timo G. fährt einen blauen Dacia Lodgy mit dem Kennzeichen: WES-TG 17.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

