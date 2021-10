Die Polizei sucht Zeugen, um einen Trickdiebstahl aufzuklären. Dabei hatten zwei unbekannte Täter einer 84-jährigen Frau in Brünen das Portemonnaie gestohlen.

Die ältere Dame hatte laut Polizeibericht am Samstag (9. Oktober) gegen 12 Uhr in der Ortsmitte von Hamminkeln-Brünen zu Fuß eingekauft. In ihrem Rollator hatte sie zwei Einkaufstaschen. In einer orangen Tasche hatte sie ihr orangefarbenes Leinenportemonnaie.

Als sie vor ihrer Haustür in der Straße Am Kappertsberg stand, tauchten plötzlich zwei Männer auf. Einer der Täter verwickelte die Frau in ein Gespräch und lenkte sie mit einer Zeitung ab. Ein zweiter Mann fragte, ob er ihr die Einkaufstüten ins Haus tragen soll. Die 84-Jährige lehnte das ab. Als die Männer verschwunden waren, stellte die Frau fest, dass ihr Portemonnaie fehlt.

Der Täter mit der Zeitung ist ca. 40 Jahre alt, 160 cm groß, hat eine normale Figur, ein dickes Gesicht und ist insgesamt eher dunkel gekleidet. Der Täter ist wahrscheinlich kein Deutscher.

Der zweite Mann ist ebenfalls ca. 40 Jahre alt und etwa 175 cm groß. Die Frau beschreibt ihn als gutaussehend. Er trug einen weißen Mantel und sprach nicht richtig Deutsch.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.