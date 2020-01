In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Zeit zwischen 16 Uhr bis Freitag 7.30 Uhr, versuchten Unbekannte erfolglos, das Fenster eines Kindergartens an der Rohstraße in Brünen und die Tür einer Grundschule an der Bislicherstraße aufzuhebeln. Dabei richteten die Täter erheblichen Sachschaden an, gelangten jedoch nicht in die Einrichtungen.



Die Polizei berichtet weiter: Ebenfalls in der Nacht von Donnertag,16:30 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, hebelten Unbekannte eine Tür eines Kindergartens an der Jahnstraße auf. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld und Laptops.

In der Zeit von Samstag, 13.30 Uhr, bis Sonntag, 16.35 Uhr, hebelten Unbekannte die Eingangstür einer Grundschule an der Schulstraße in Wertherbruch auf. Im Inneren durchwühlten sie das Lehrerzimmer und den Hausmeisterraum und stahlen Bargeld.

In allen Fällen richteten die Täter massiven Sachschaden an und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.