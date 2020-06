Rees: Laut Polizeibericht fand am Samstag (27. Juni 2020) gegen 21:20 Uhr ein Zeuge in einem Waldstück an der Straße Reeserward in Höhe des Mahnensees den Leichnam eines Mannes.

Die Polizei geht von einem Suizid aus. Da der Tote keine Ausweispapiere bei sich trug, konnte er bislang nicht identifiziert werden. Auch ist noch unklar, auf welchem Weg der Mann zu der Örtlichkeit kam - in der Nähe wurde bislang kein abgestelltes Fahrzeug gefunden. Die Polizei wendet sich daher mit einer Beschreibung des Toten an die Öffentlichkeit, um Hinweise auf die Identität des Mannes zu erlangen. Der Unbekannte war etwa 60 Jahre alt, ca. 180cm groß und hatte eine normale Statur mit einem Gewicht von ca. 90kg. Er hatte braune Augen, eine Stirnglatze mit etwa drei Zentimeter langen Haaren an den Seiten sowie einen grauen Vollbart.

Der Mann trug folgende Kleidungsstücke:

- Schwarze Victory-Turnschuhe mit Klettverschluss in Größe 47,

graue Socken

- Blaue Jeans der Marke Stooker in Größe 48

- Hellbraune Jacke der Marke Angelo Litrico in der Größe 3 XL

- Grau-braunes T-Shirt

- Schwarze Mütze (ähnlich einer Prinz-Heinrich-Mütze) der Marke

accessories in unbekannter Größe

- Schwarze Armbanduhr mit weißem Ziffernblatt

- Schwarze Sonnenbrille

- Mundschutz aus dunkelblauem Stoff

Wer kann Hinweise zur Identität der unbekannten männlichen Person geben? Hinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://twitter.com/polizei_nrw_kle