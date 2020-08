Kleve (ots)

Am Wochenende ist in den Niederlanden im Bereich Nimwegen ein weiblicher Leichnam in der Waal gefunden worden. Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass es sich dabei um die seit Mittwoch (12. August 2020) vermisste 16-jährige Schülerin aus Kleve handelt. Zur eindeutigen Identifizierung sind weitere polizeilichen Maßnahmen erforderlich, die erst nach Rückführung des Leichnams aus den Niederlanden erfolgen können. Bis dahin werden die Familienangehörigen vom polizeilichen Opferschutz betreut. Laut Polizeibericht!

Rückfragen bitte an: