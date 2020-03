Am Sonntag gegen 16.40 fuhr ein 51-jähriger Hamminkelner mit einem Radlader über die Marienthaler Straße in Richtung Drevenack. Kurz danach passierte dieser schwere Unfall.



Im Polizeibericht heißt es: In Höhe einer Zufahrt zu einem Hof, wollte der 51-Jährige nach links auf den Hof abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Motorradfahrer aus Wesel, der in diesem Moment den Radlader überholen wollte. Hierdurch schleuderte der Motorradfahrer in den Graben neben der Fahrbahn.

Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um ihn. Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich.