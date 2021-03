Großer Jubel am Freitagabend in den Studios des Leipziger „Media City Atelier“: Die Siegerin von „Dein Song“ und damit „Songwriterin des Jahres“ 2021 heißt Sarah, ist 15 Jahre alt kommt aus Bocholt und wird seit geraumer Zeit vom Hamminkelner Rockschul-Betreiber Marco Launert gecoacht.



Acht Finalist*innen präsentierten ihre selbst komponierten Songs zusammen mit ihren

prominenten Musikpat*innen auf der Showbühne und sorgten für einen sehenswerten Schluss-Akkord der 13. Staffel des erfolgreichen Songwriting-Wettbewerbs.

Nach einem eindrucksvollen Auftritt stand Sarah mit ihrem Song „Leise Worte werden laut“ in der

Gunst der „Dein Song“-Fans ganz oben und konnte das Voting der Zuschauer*innen, die zuhause

per Telefon und online über kika.de abstimmen durften, für sich entscheiden. Die glückliche

Gewinnerin darf sich über eine Talentförderung in Höhe von 5.000 Euro freuen und zeigte sich nach

Übergabe der begehrten „Dein Song“-Trophäe durch das Moderationsduo Johanna Klum und

Bürger Lars Dietrich begeistert: „Ich glaube es nicht, das ist so unfassbar! Es war so ein

unglaublicher Moment, als der Umschlag geöffnet und mein Name vorgelesen wurde. Dabei waren

alle Songs heute Abend richtig toll und es ist so schön, wie wir uns alle gegenseitig unterstützen.

Jetzt werde ich ein wenig feiern und dann fleißig weiter Musik machen. Ich bin mega happy! “

Auch Sarah´s Musikpate Johannes Strate war sichtlich stolz über die kompositorische Leistung

seines Schützlings: „Ich freue mich tierisch für Sarah! Es war eine große Konkurrenz dieses Jahr, ein

hohes Level und tolle Songs. Aber Sarah hat echt eine Energie auf der Bühne, dass ich mir sehr gut

vorstellen kann, wie der Song die Zuschauer vor den Bildschirmen erreicht.“

Am kommenden Montag, dem 22. März, dürfen die Fans ihre Siegerin noch einmal hautnah

erleben: Ab 20:00 Uhr stellt sich Sarah online auf kika.de im „Dein Song“-Chat den Fragen der

Community.