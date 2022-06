Die Stadt Hamminkeln, das Schloss Ringenberg sowie Moderator Michael Schumacher laden am Donnerstag, 23. Juni ab 19 Uhr (Einlass und Abendkasse ab 18.30 Uhr), zum Poetry Slam um den erstmalig ausgeschriebenen Heinrich-Kemmer-Preis.

Die Veranstaltung findet im Schlosspark als Auftaktveranstaltung der diesjährigen Ringenberger Kulturtage statt. Mehr Informationen dazu unter www.meinschlossringenberg.de . Am Freitag folgt der Auftritt der Zucchini-Sistaz, am Samstag die Musical-Show und am Montag der Familientag.

Alle vier Slammer des Abends sind seit Jahren erfolgreich auf den Bühnen in ganz Deutschland und zum Teil auch im angrenzenden Ausland unterwegs; Live-Poesie der Spitzenklasse ist garantiert.