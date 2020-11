Die Jury des 38.Deutschen Rock & Pop Preises hat im Rahmen ihrer Anhörung von insgesamt mehr als 1300 CDs entschieden, den Hamminkelner Songwriter und Multiinstrumentalisten Marco Launert mit einem der ersten drei Plätze der Kategorie 'Beste Instrumentalband' auszuzeichnen.



Die Auszeichnung bezieht sich auf das Instrumental/Surf-Album 'SURFISTICATED', das Launert im Juni im Wuppertaler Tonstudio von Marc Sokal alleine an allen Instrumenten einspielte. Die Songs schrieb er allesamt selbst.

Die Thematik des Albums : Alle Songs spielen gedanklich unter Wasser, es tut sich eine große Fantasiewelt auf. Beim Swordfish Race messen sich Schwertfische miteinander, in der L'Ecole des Hippocampes findet man sich in der Seepferdchenschule wieder und beim N.Y. Jellyfish Disaster wird die Stadt New York von Quallen übernommen.

Der Musikstil der Surfmusik ist seit den 60er Jahren durch Bands wie die Ventures, Surfaris, Chantays und Dick Dale, der die Titelhymne für den Tarrantino-Klassiker 'From Dusk til Dawn' lieferte, bekannt und beliebt. Die Hits dieser Bands kennt man vor allem als Film- und Serienmusik.

Marco Launerts Affinität zu dieser Musikrichtung stammt aus seiner fast 10jährigen Banderfahrung mit der Band 'Red Shoes Rock'n'Roll Show' von 2000 bis 2009.

Die exakte Platzierung wird seitens der Jury am 12. Dezember bekannt gegeben. "Aber, schon auf dem Treppchen zu stehen, ist ganz toll!", freut sich Launert.